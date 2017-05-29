Руководитель УФАС по Башкирии покидает свой пост
УФА, 29 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Бессменный руководитель антимонопольного ведомства Башкирии Зульфира Акбашева покидает свой пост.
УФА, 29 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Бессменный руководитель антимонопольного ведомства Башкирии Зульфира Акбашева покидает свой пост.
Как сообщил телеканал БСТ, об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве заявила сама чиновница, руководившая ведомством 27 лет.
Уход с должности связан с достижением предельного для госслужбы возраста.