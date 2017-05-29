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14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Руководитель УФАС по Башкирии покидает свой пост

УФА, 29 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Бессменный руководитель антимонопольного ведомства Башкирии Зульфира Акбашева покидает свой пост.

Как сообщил телеканал БСТ, об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве заявила сама чиновница, руководившая ведомством 27 лет.

Уход с должности связан с достижением предельного для госслужбы возраста.

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