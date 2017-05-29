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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска намерена обжаловать решение суда по спору со службой по тарифам региона

Предметом рассмотрения стало предписание о снижении тарифа МУП «Спецавтохозяйство».

Администрация Иркутска намерена обжаловать состоявшееся решение арбитражного суда по спору со службой по тарифам Приангарья. Предметом судебного разбирательства явилось предписание о снижении тарифа муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По мнению мэрии, суд не учел положения коллективного договора с работниками данного предприятия, предусматривающего компенсационные выплаты в системе оплаты труда водителей, рабочих полигона, машинистов, слесарей и других рабочих специальностей.

Как пояснила директор предприятия Наталья Шуляшкина, оплата труда рабочих в данной сфере регламентирована законодательством и значительно ниже по сравнению со специальностями, занятыми в аналогичных коммерческих структурах.

«Вместе с тем именно МУП “Спецавтохозяйство” выполняет сбор мусора в масштабах всего города, в том числе в социально значимых местах, где частные компании попросту отказываются работать. Предприятие совместно с администрацией намерено отстаивать доплаты к заработной плате своих сотрудников в апелляционной инстанции», — сказала она.

Напомним, Арбитражный суд Иркутской области рассмотрел дело по заявлению администрации столицы региона о признании незаконным предписания службы по тарифам региона в части установления фиксированных тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), оказываемые МУП «Спецавтохозяйство». В удовлетворении заявленного требования мэрии отказано.

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