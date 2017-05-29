Мэрия Иркутска намерена обжаловать решение суда по спору со службой по тарифам региона

Администрация Иркутска намерена обжаловать состоявшееся решение арбитражного суда по спору со службой по тарифам Приангарья. Предметом судебного разбирательства явилось предписание о снижении тарифа муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По мнению мэрии, суд не учел положения коллективного договора с работниками данного предприятия, предусматривающего компенсационные выплаты в системе оплаты труда водителей, рабочих полигона, машинистов, слесарей и других рабочих специальностей.

Как пояснила директор предприятия Наталья Шуляшкина, оплата труда рабочих в данной сфере регламентирована законодательством и значительно ниже по сравнению со специальностями, занятыми в аналогичных коммерческих структурах.

«Вместе с тем именно МУП “Спецавтохозяйство” выполняет сбор мусора в масштабах всего города, в том числе в социально значимых местах, где частные компании попросту отказываются работать. Предприятие совместно с администрацией намерено отстаивать доплаты к заработной плате своих сотрудников в апелляционной инстанции», — сказала она.

Напомним, Арбитражный суд Иркутской области рассмотрел дело по заявлению администрации столицы региона о признании незаконным предписания службы по тарифам региона в части установления фиксированных тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), оказываемые МУП «Спецавтохозяйство». В удовлетворении заявленного требования мэрии отказано.