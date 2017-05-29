Глава Южного Урала прокомментировал инцидент на фестивале красок

«Я с трудом себе представляю, что захотел бы приехать в город, в котором подростки нападают на полицию, забрасывают красками, веселятся, висят на машинах, — заметил Дубровский. — Как гость этого города я бы с трудом представил, что здесь можно безопасно провести время, если вижу подобного рода дикость».

СК начал проверку по факту инцидента с полицейскими на фестивале красок на Урале

По словам главы региона, нападавшие — вовсе не «герои нашего времени», а сам инцидент — не то, чем хотелось бы быть известными в России и в мире.

«Мы говорим о том, что претендуем на прием важных международных мероприятий и в то же время имеем подобного рода инциденты», — подчеркнул губернатор.

«ФедералПресс» напоминает, что во время фестиваля красок агрессивные подростки напали на машины полиции и закидали их красками.

По словам организаторов мероприятия, как такового праздника «Холи» не было, поскольку площадка, где должно было состояться событие, расторгла договор.