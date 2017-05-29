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14:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Южного Урала прокомментировал инцидент на фестивале красок

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая, ФедералПресс. Борис Дубровский прокомментировал нападение подростков на машины полиции во время фестиваля красок. «Это реальная атака на имидж региона», — заявил губернатор.

«Я с трудом себе представляю, что захотел бы приехать в город, в котором подростки нападают на полицию, забрасывают красками, веселятся, висят на машинах, — заметил Дубровский. — Как гость этого города я бы с трудом представил, что здесь можно безопасно провести время, если вижу подобного рода дикость».

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По словам главы региона, нападавшие — вовсе не «герои нашего времени», а сам инцидент — не то, чем хотелось бы быть известными в России и в мире.

«Мы говорим о том, что претендуем на прием важных международных мероприятий и в то же время имеем подобного рода инциденты», — подчеркнул губернатор.

«ФедералПресс» напоминает, что во время фестиваля красок агрессивные подростки напали на машины полиции и закидали их красками.

По словам организаторов мероприятия, как такового праздника «Холи» не было, поскольку площадка, где должно было состояться событие, расторгла договор.

«Нам удалось договориться с соседним магазином о размещении торговой палатки с красками, но проводить мероприятие с ведущими на сцене мы не стали, так как не имели права. Люди пришли, они чего-то ждали, а в итоге машина полиции заехала прямо в центр толпы, молодежь ее окружила и, скорее всего, как-то некорректно себя повела», — заявил представитель арт-проекта «Вместе Зажигаем» Артем Сергеев.

До этого челябинская епархия призывала горожан отказаться от похода на праздник, поскольку он «разрушает русские души», а также просила прокуратуру проверить законность проведения мероприятия.

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