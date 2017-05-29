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14:42 (мск), источник: КалининградLive

Молодежное правительство Калининградской области возглавил студент

ИА Бесспорно RU. В Калининграде молодежное правительство Калининградской области возглавил студент института экономики и менеджмента БФУ имени И. Канта Эдуард Мариненко. Такое решение принял врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Мариненко является лидером студенческого совета БФУ. Активист, организатор многих студенческих проектов университета, Эдуард заканчивает бакалавриат по направлению «Производственный менеджмент», прокомментировали ИА Бесспорно RU в БФУ имени Канта.

Мариненко прокомментировал в Калининграде новость о своем новом назначении: «В первую очередь займемся координацией планов и проектов внутри министерств молодежного правительства для эффективной и слаженной деятельности, чтобы потом не терять на это время. Еще сейчас работаем над грантовыми проектами: заполнили заявки, ждем результатов. В приоритете работа в Калининградской области, согласно деятельности министерств».

Рассказывая о своей деятельности на посту председателя студенческого совета БФУ, Эдуард сообщил о помощи в подготовке общеуниверситетских проектов: «Студенческий лидер 2016», Spring F.R.E.S.H. 2016. Из удачных собственных проектов упоминает разработку линейки одежды, руководство направлением медиапроектом, а также проекты студенческого совета: «Лучшая пара БФУ», «Творческая осень», «Западный фронт». К числу личных творческих достижений Эдуарда относится авторский документальный фильм.

Два других претендента на должность правительства — выпускницы БФУ Алёна Беликова и Татьяна Цуркан — будут работать заместителями председателя. На первой встрече с главой региона управленцы из числа молодежи получили первое «домашнее задание»: представить свою модель правительства Калининградской области, сократив при этом управленческий аппарат на 15−20%.

Новый, шестой состав (на 2017−2018 годы), молодёжного правительства впервые сформирован на конкурсной основе в ходе телепроекта. В структуру молодёжного правительства вошло 11 министерств и три агентства. Работа в министерствах и агентствах молодёжного правительства будет осуществляться в составе команд, деятельность которых координирует председатель.

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