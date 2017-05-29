Молодежное правительство Калининградской области возглавил студент

Мариненко является лидером студенческого совета БФУ. Активист, организатор многих студенческих проектов университета, Эдуард заканчивает бакалавриат по направлению «Производственный менеджмент», прокомментировали ИА Бесспорно RU в БФУ имени Канта.

Мариненко прокомментировал в Калининграде новость о своем новом назначении: «В первую очередь займемся координацией планов и проектов внутри министерств молодежного правительства для эффективной и слаженной деятельности, чтобы потом не терять на это время. Еще сейчас работаем над грантовыми проектами: заполнили заявки, ждем результатов. В приоритете работа в Калининградской области, согласно деятельности министерств».

Рассказывая о своей деятельности на посту председателя студенческого совета БФУ, Эдуард сообщил о помощи в подготовке общеуниверситетских проектов: «Студенческий лидер 2016», Spring F.R.E.S.H. 2016. Из удачных собственных проектов упоминает разработку линейки одежды, руководство направлением медиапроектом, а также проекты студенческого совета: «Лучшая пара БФУ», «Творческая осень», «Западный фронт». К числу личных творческих достижений Эдуарда относится авторский документальный фильм.

Два других претендента на должность правительства — выпускницы БФУ Алёна Беликова и Татьяна Цуркан — будут работать заместителями председателя. На первой встрече с главой региона управленцы из числа молодежи получили первое «домашнее задание»: представить свою модель правительства Калининградской области, сократив при этом управленческий аппарат на 15−20%.

Новый, шестой состав (на 2017−2018 годы), молодёжного правительства впервые сформирован на конкурсной основе в ходе телепроекта. В структуру молодёжного правительства вошло 11 министерств и три агентства. Работа в министерствах и агентствах молодёжного правительства будет осуществляться в составе команд, деятельность которых координирует председатель.