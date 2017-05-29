Людмила Подшивалова вступила в должность главного архитектора Воронежа

Александр Гусев назвал имя нового главы управления главного архитектора Воронежа во время брифинга после отчёта перед депутатами гордумы 12 мая. После этого Людмила Подшивалова проходила традиционную процедуру приёма на службу.

Людмила Подшивалова — владелица и гендиректор ООО «Регионгражданпроект». С 2009 года до конца 2014-го она была главой «Воронежпроекта», но покинула институт вместе с частью команды.

Бывший главный архитектор Воронежа сейчас находится под домашним арестом до 21 июля. Антона Шевелёва подозревают в получении взяток, он является фигурантом четырех уголовных дел.