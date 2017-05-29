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15:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Людмила Подшивалова вступила в должность главного архитектора Воронежа

Людмила Подшивалова вступила в должность главного архитектора Воронежа в понедельник, 29 мая. Глава города Александр Гусев официально представил руководителя управления руководителя архитектурного блока горадминистрации на планёрке в мэрии.

Александр Гусев назвал имя нового главы управления главного архитектора Воронежа во время брифинга после отчёта перед депутатами гордумы 12 мая. После этого Людмила Подшивалова проходила традиционную процедуру приёма на службу.

Людмила Подшивалова — владелица и гендиректор ООО «Регионгражданпроект». С 2009 года до конца 2014-го она была главой «Воронежпроекта», но покинула институт вместе с частью команды.

Бывший главный архитектор Воронежа сейчас находится под домашним арестом до 21 июля. Антона Шевелёва подозревают в получении взяток, он является фигурантом четырех уголовных дел.

Уголовное дело и отставка Шевелёва стали поводом кардинальных перемен в строительном блоке горадминистрации. Должности покинули глава управления строительной политики Виктор Владимиров и руководитель отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов. Мэр Александр Гусев лишил полномочий куратора градостроительного блока, вице-мэра Владимира Астанина. После чиновник уволился и стал председателем правления некоммерческого партнерства «Союз строителей Воронежской области».

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