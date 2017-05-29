Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
Ученый Владимир Лапыгин, осужденный в сентябре 2016 года по делу о госизмене, отправил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Процык.
Ученый Владимир Лапыгин, осужденный в сентябре 2016 года по делу о госизмене, отправил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Процык.
По словам Процыка, прошение о помиловании Лапыгин направил еще в марте. «Сейчас его рассматривает комиссия по вопросам помилования Тверской области. В колонии этого региона он отбывает наказание», — пояснил Процык.
Ранее о том, что Лапыгин запросил помилования ранее сообщило общественное движение «Открытая Россия». По данным движения, в заключении Лапыгин написал текст с заглавием «Как я оказался шпионом», в котором рассказывает об обстоятельствах, в которых ему были предъявлены обвинения. Причиной для его ареста стало то, что в 2009 году он договорился о передаче в КНР «программного комплекса, позволяющего рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну». В 2011 году он отправил программу по почте гражданину КНР Чэню Вэйцзя.
Сам Лапыгин утверждает, что передал китайской стороне только
Лапыгин возглавлял центр исследования аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом Роскосмоса. Также он был преподавателем в МГТУ им. Баумана. Лапыгин был обвинен в госизмене в июле 2015 года. По версии следствия, он передавал секретную информацию за рубеж. Его дело проходило под грифом «секретно». В сентябре 2016 года суд приговорил 76-летнего Лапыгина к семи годам колонии строгого режима. В декабре 2016 года законность приговора подтвердил Верховный суд.