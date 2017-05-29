Назаров огорчен явкой на праймериз в Омске

Губернатор отметил легитимность праймериз в Омске и похвалил работу СМИ. Несколько омрачила мнение губернатора о праймериз только явка избирателей.

«Предварительное голосование прошло спокойно. Почти 130 человек выдвинулись по 20 округам. Конкуренция была жесткой, принципиальной. Вместе с тем, судя по отсутствию жалоб на данный момент, процесс прошел честно и легитимно. Были созданы условия для освещения праймериз всеми СМИ. Они активно следили за всем происходящим. Явка, к сожалению, была небольшой, и это становится для Омска не очень хорошей традицией. Но, с другой стороны, результаты предварительного голосования показывают, что среди жителей города есть запрос на появление в политике новых лиц, и особенно молодежи», — привела слова губернатора его советник Юлия Соколенко.

Назаров также выразил уверенность, что праймериз послужат повышению интереса горожан к предстоящим выборам в горсовет.

Отметим, что, несмотря на недовольство губернатора, явка на праймериз в горсовет превысила прошлогоднюю явку на предварительном голосовании в Заксобрание и составила 2,86% или 25 852 человека (процент высчитывается исходя из общего числа омских избирателей — 907 397 человек). Предварительные имена победителей известны. Окончательно фавориты праймериз-2017 будут объявлены на оргкомитете «Единой России» 1 июня.