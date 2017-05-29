Рустам Минниханов: Санкции не доставят нам никаких проблем
Президент РТ рассказал, что нужно делать региону, чтобы быть самодостаточным.
Президент РТ рассказал, что нужно делать региону, чтобы быть самодостаточным.
(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вопросы дальнейшей переработки зерна, возможности товаропроводящих сетей, перспективы развития нефтегазохимической отрасли и машиностроительного комплекса обсудили в Казани участники выездного заседания Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
«Татарстан — промышленный регион, но без законодательной поддержки решать стратегические задачи невозможно. Сегодня реализуется много федеральных программ, работает фонд поддержки промышленности, решаются важные задачи по кластерному развитию, но этого недостаточно», — сообщил журналистам по итогам заседания Президент РТ Рустам Минниханов.
«Политические изменения не должны влиять на состояние нашей страны. Если мы будем самодостаточными, то никакие санкции не доставят нам никаких проблем», — отметил Президент РТ.
Стоит отметить, что власти Татарстана плотно работают с коллегами из Госдумы РФ. Депутаты РТ являются активными генераторами законодательных инициатив на федеральном уровне. В частности, в настоящее время разрабатывается новый закон, касающийся переориентации АПК от экспорта на глубокую переработку внутри страны. Его инициатором выступает член Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский.