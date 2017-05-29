Рустам Минниханов: Санкции не доставят нам никаких проблем

«Татарстан — промышленный регион, но без законодательной поддержки решать стратегические задачи невозможно. Сегодня реализуется много федеральных программ, работает фонд поддержки промышленности, решаются важные задачи по кластерному развитию, но этого недостаточно», — сообщил журналистам по итогам заседания Президент РТ Рустам Минниханов.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вопросы дальнейшей переработки зерна, возможности товаропроводящих сетей, перспективы развития нефтегазохимической отрасли и машиностроительного комплекса обсудили в Казани участники выездного заседания Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Глава республики отметил, что региону очень важно быть самодостаточным. При этом ключевую роль играет продовольственная безопасность.

Глава республики отметил, что региону очень важно быть самодостаточным. При этом ключевую роль играет продовольственная безопасность.

«Политические изменения не должны влиять на состояние нашей страны. Если мы будем самодостаточными, то никакие санкции не доставят нам никаких проблем», — отметил Президент РТ.

Стоит отметить, что власти Татарстана плотно работают с коллегами из Госдумы РФ. Депутаты РТ являются активными генераторами законодательных инициатив на федеральном уровне. В частности, в настоящее время разрабатывается новый закон, касающийся переориентации АПК от экспорта на глубокую переработку внутри страны. Его инициатором выступает член Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский.