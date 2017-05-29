Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Макрон рассказал о своем отношении к Путину и России
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Один вид «Петра Великого» «отрезвил» моряков НАТО – СМИ
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Санкции не доставят нам никаких проблем

Президент РТ рассказал, что нужно делать региону, чтобы быть самодостаточным.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вопросы дальнейшей переработки зерна, возможности товаропроводящих сетей, перспективы развития нефтегазохимической отрасли и машиностроительного комплекса обсудили в Казани участники выездного заседания Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Татарстан — промышленный регион, но без законодательной поддержки решать стратегические задачи невозможно. Сегодня реализуется много федеральных программ, работает фонд поддержки промышленности, решаются важные задачи по кластерному развитию, но этого недостаточно», — сообщил журналистам по итогам заседания Президент РТ Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что региону очень важно быть самодостаточным. При этом ключевую роль играет продовольственная безопасность.

«Политические изменения не должны влиять на состояние нашей страны. Если мы будем самодостаточными, то никакие санкции не доставят нам никаких проблем», — отметил Президент РТ.

Стоит отметить, что власти Татарстана плотно работают с коллегами из Госдумы РФ. Депутаты РТ являются активными генераторами законодательных инициатив на федеральном уровне. В частности, в настоящее время разрабатывается новый закон, касающийся переориентации АПК от экспорта на глубокую переработку внутри страны. Его инициатором выступает член Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МЧС предупредило о сильных дождях и порывистом ветре в Татарстане
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Источник: Совфед одобрил кандидатуру Небензи постпредом при ООН
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге Актер прибыл в Россию, чтобы «познакомиться поближе с жителями, культурой, традициями» и снять несколько сцен из фильма «Сибирь»
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь