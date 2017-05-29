Рустам Минниханов раскритиковал работу министерств РТ по итогам WorldSkills Russia-2017

Сборная Татарстана по итогам состязаний заняла второе место в общекомандном зачете. Победителем на чемпионате стала сборная Москвы. По мнению лидера Татарстана, количество вкладываемых в развитие движения WorldSkills средств оказалось неэквивалентным результату.

Как доложил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов на заседании Кабинета Министров РТ, его ведомством был проведен анализ результативности по каждой компетенции в разрезе закрепленных за каждым республиканским министерством компетенций.

Всего на национальном чемпионате было представлено 109 компетенций. Татарстан принимал участие в 60 из них. Республиканская сборная по итогам состязания увезла домой 31 медаль различного достоинства.

«В настоящее время нашими министерствами совместно с Центром развития профессиональных компетенций проводится детальный анализ причин неудачных выступлений наших ребят по ряду компетенций», — подчеркнул Энгель Фаттахов.

«Мы строим ресурсные центры, оснащаем образовательные организации. Какой смысл нам тратить такие деньги, не получая результата? — обратился Рустам Минниханов к присутствующим министрам. — И это только российский чемпионат. Как мы будем соревноваться на мировом уровне? Нам до мирового уровня, как пешком до Китая».

Одно из первых гневных замечаний за работу своего ведомства по направлениям WorldSkills от главы республики получил присутствующий на заседании первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Дмитрий Вандюков.

«Я думаю, ваш ресурсный центр, созданный на базе Казанского техникума информационных технологий и связи, самый емкий по вложениям. Сколько мы вложили? Мы вложили 105 млн. А результат? Не оправдывайтесь, — обратился Рустам Минниханов к замминистра. — Вся проблема в том, что разговоров много, а конкретики мало. Все эти ресурсные центры, которые мы создаем, количество подготовленных специалистов ничего не значат, если нет участия наших предприятий».

Ознакомил присутствовавших Энгель Фаттахов и со списками предприятий республики, не включившихся в программу подготовки WorldSkills — не закупивших необходимое для этого оборудование. В ответ на вопрос Рустама Минниханова о причинах отказа закупки представители предприятий пояснили, что процесс не стоит на месте, и в скором времени проблема будет устранена.

По данным, представленным Президенту РТ Энгелем Фаттаховым, за Министерством информатизации и связи РТ было закреплено девять компетенций: по трем из них завоеваны призовые места, в том числе одна золотая медаль и одна медаль «За мастерство». Из 21 компетенции, закрепленной за Министерством промышленности и торговли РТ, завоевано три первых места, пять призовых мест и одна медаль «За мастерство». Из 15 компетенций Министерства строительства и ЖКХ РТ завоевано две золотые медали, две серебряные и две медали «За мастерство». Из шести компетенций, закрепленных за Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ, завоевано два призовых места, в том числе одно первое, получено также три медали «За мастерство».

За Госкомитетом РТ по туризму закреплено семь компетенций, по трем из них были завоеваны призовые места, в том числе одно первое. По четырем компетенциям Министерства культуры РТ на чемпионате было завоевано три призовых места, в том числе две золотые медали. По двум из трех компетенций Министерства здравоохранения РТ завоеваны золотые медали. По всем трем компетенциям, закрепленным за Министерством образования и науки РТ, в финале завоеваны золотые медали.

По двум из трех компетенций Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ получены медали «За мастерство». По компетенции МЧС РТ получена медаль «За мастерство». За Министерством экономики РТ была закреплена одна компетенция, в которой команда Татарстана завоевала «золото».