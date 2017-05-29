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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Россия не собирается размещать ядерное оружие в Крыму

29 мая. Interfax-Russia.ru — Россия не собирается размещать ядерное оружие в Крыму, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, назвав бессмысленными соответствующие высказывания спикера Верховной Рады Украины.

Источник: Reuters

«Спикер Верховной рады Андрей Парубий просто лжет. Цель все та же — демонизация России. У нас нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие. Более того, это выходит за рамки элементарного здравого смысла: Крым — всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне», — сказал Ф. Клинцевич «Интерфаксу» в понедельник.

К тому же, отметил сенатор, при современных носителях, которыми в полной мере обладает и Россия, совершенно не имеет значения, где размещено это оружие.

Ранее спикер Верховной рады А. Парубий заявил, что Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие.

«Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а, по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения», — сказал А. Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси в понедельник.

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