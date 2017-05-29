Еще ТРИ отставки на уровне правительства!
Министр просвещения Корина Фусу и двое ее заместителей — Кристина Боаге и Елена Черней — подали заявления об отставке. Информацию подтвердила для Радио Кишинева
Министр просвещения Корина Фусу и двое ее заместителей — Кристина Боаге и Елена Черней — подали заявления об отставке. Информацию подтвердила для Радио Кишинева
Отставка последовала после того, как либералы объявили 26 мая, что они выходят из правящей коалиции, сообщает NOI.md.
Сегодня же, подали в отставку и министр окружающей среды Валериу Мунтяну, наряду с