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16:19 (мск), источник: Noi.md

Еще ТРИ отставки на уровне правительства!

Министр просвещения Корина Фусу и двое ее заместителей — Кристина Боаге и Елена Черней — подали заявления об отставке. Информацию подтвердила для Радио Кишинева пресс-служба правительства.

Источник: Noi.md

Отставка последовала после того, как либералы объявили 26 мая, что они выходят из правящей коалиции, сообщает NOI.md.

Сегодня же, подали в отставку и министр окружающей среды Валериу Мунтяну, наряду с вице-министрами Игорем Талмазаном и Виктором Моргочем.

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