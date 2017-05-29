Шишов призвал расконсервировать метро в Омске
Основатель «Мостовика» считает, что без этого объекта город станет деревней.
Основатель «Мостовика» считает, что без этого объекта город станет деревней.
Основатель «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал строительство омского метро, с идеей не увидеть которое смирились все горожане. Бывший глава строительной фирмы, напротив — «Новому Омску ситуацию с омским метро в очередной раз согласился прокомментировать бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов.
Глава компании, начинавшей строить метро, заявил, что городу нужен этот объект.
Олег Шишов, основатель «Мостовика»:
— Если мы не создадим параллельное, не пересекающееся с наземным транспортом метро, то будем жить в деревне. Конечно, без аэропорта Федоровки, метро, можно отказаться и от дорог, например. Будем пешком ходить, то тогда можем превратиться в
Другой вектор движения — это развивать реальный сектор экономики, науку, стать не только российским, но и международным центром
Также строитель призвал расконсервировать метро, которая не потребует больших затрат.
Тем не менее вряд ли найдется инвестор на дорогостоящий и неперспективный долгострой.