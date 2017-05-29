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15:17 (мск), источник: Om1.ru

Шишов призвал расконсервировать метро в Омске

Основатель «Мостовика» считает, что без этого объекта город станет деревней.

Основатель «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал строительство омского метро, с идеей не увидеть которое смирились все горожане. Бывший глава строительной фирмы, напротив — «Новому Омску ситуацию с омским метро в очередной раз согласился прокомментировать бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов.

Глава компании, начинавшей строить метро, заявил, что городу нужен этот объект.

Олег Шишов, основатель «Мостовика»:

— Если мы не создадим параллельное, не пересекающееся с наземным транспортом метро, то будем жить в деревне. Конечно, без аэропорта Федоровки, метро, можно отказаться и от дорог, например. Будем пешком ходить, то тогда можем превратиться в какой-нибудь райцентр Тюменской области.

Другой вектор движения — это развивать реальный сектор экономики, науку, стать не только российским, но и международным центром каких-то технологий. Метрополитен, как ни странно, в этой связке. Потому что, строя и развивая город, мы повышаем благосостояние всех омичей (Цитата ИА «Новый Омск»).

Также строитель призвал расконсервировать метро, которая не потребует больших затрат.

Тем не менее вряд ли найдется инвестор на дорогостоящий и неперспективный долгострой.

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Шишов призвал расконсервировать метро в Омске
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