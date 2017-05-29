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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Одобрена кандидатура Петухова на должность председателя избиркома Севастополя

29 мая. Interfax-Russia.ru — ЦИК РФ рекомендовал губернатору Севастополя назначить председателем избиркома Александра Петухова вместо покинувшего этот пост Валерия Медведева.

Как передает корреспондент «Интерфакса», соответствующее постановление было принято в понедельник на заседании Центризбиркома.

Согласно документу, ЦИК рассмотрел и одобрил кандидатуру А. Петухова, который ранее занимал должность первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ.

В постановлении говорится, что кандидатура А. Петухова будет предложена губернатору региона для назначения членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего города.

Если губернатор поддержит кандидатуру, выдвинутую ЦИК, А. Петухов впоследствии станет председателем горизбиркома.

На заседании было сообщено, что бывший председатель избиркома В. Медведев уволился по собственному желанию в связи с переходом на работу в правительство Севастополя.

Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что А. Петухов в избирательной системе с 1998 года, и выразила надежду, что он проявит себя наилучшим образом на столь ответственном месте.

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