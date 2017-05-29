Брега отказался уходить в отставку и просит материальной помощи
В то время как либералы спешно и массово покидают руководящие должности,
В то время как либералы спешно и массово покидают руководящие должности,
Вопреки своим заявлениям о скорой отставке либерал решил взять отпуск на ближайшие 5 рабочих дней, начиная с сегодня.
Политик не растерялся и также попросил материальной помощи в размере месячного оклада, что предусматривается действующим законодательством.
По некоторым данным известно, что прошение о пятидневном отпуске начиная с 29 мая либерал подал еще 18 мая. Данный факт противоречит следующим заявлениям, сделанным политиком для газеты Ziarul de Garda: «В сравнении с другими партиями ЛП всегда держит слово. Конечно, я подам в отставку».
Согласно ст. 8 Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере лицам, занимающим ответственные государственные должности, ежегодно оказывается материальная помощь в размере одной среднемесячной заработной платы. В случае отставки, отзыва или освобождения от должности лица, занимающего ответственную государственную должность, по причине совершения им виновного деяния выплаченная материальная помощь пересчитывается пропорционально периоду нахождения в должности в расчетном году.
Actualitati.md напоминает, что минувшей пятницей Михай Гимпу объявил о выходе ЛП из Правительства и о подаче в отставку всех либералов, занимающих руководящие посты. К этому часу прошения об отставке зарегистрировали министры и