Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Внешность сына Умы Турман поразила гостей фестиваля в Каннах
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: Самбурская гневно ответила редакторам "Пусть говорят"
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
16:15 (мск), источник: Actualitati.md

Брега отказался уходить в отставку и просит материальной помощи

В то время как либералы спешно и массово покидают руководящие должности, вице-премьер республики Георгий Брега примеру своих коллег следовать не спешит.

Источник: Actualitati.md

Вопреки своим заявлениям о скорой отставке либерал решил взять отпуск на ближайшие 5 рабочих дней, начиная с сегодня.

Политик не растерялся и также попросил материальной помощи в размере месячного оклада, что предусматривается действующим законодательством.

По некоторым данным известно, что прошение о пятидневном отпуске начиная с 29 мая либерал подал еще 18 мая. Данный факт противоречит следующим заявлениям, сделанным политиком для газеты Ziarul de Garda: «В сравнении с другими партиями ЛП всегда держит слово. Конечно, я подам в отставку».

Согласно ст. 8 Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере лицам, занимающим ответственные государственные должности, ежегодно оказывается материальная помощь в размере одной среднемесячной заработной платы. В случае отставки, отзыва или освобождения от должности лица, занимающего ответственную государственную должность, по причине совершения им виновного деяния выплаченная материальная помощь пересчитывается пропорционально периоду нахождения в должности в расчетном году.

Actualitati.md напоминает, что минувшей пятницей Михай Гимпу объявил о выходе ЛП из Правительства и о подаче в отставку всех либералов, занимающих руководящие посты. К этому часу прошения об отставке зарегистрировали министры и вице-министры Министерства Окружающей среды и Министерства Образования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Халатность врача привела к смерти пациента
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Путин и Макрон проводят свою первую встречу
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь