Брега отказался уходить в отставку и просит материальной помощи

Вопреки своим заявлениям о скорой отставке либерал решил взять отпуск на ближайшие 5 рабочих дней, начиная с сегодня.

Политик не растерялся и также попросил материальной помощи в размере месячного оклада, что предусматривается действующим законодательством.

По некоторым данным известно, что прошение о пятидневном отпуске начиная с 29 мая либерал подал еще 18 мая. Данный факт противоречит следующим заявлениям, сделанным политиком для газеты Ziarul de Garda: «В сравнении с другими партиями ЛП всегда держит слово. Конечно, я подам в отставку».

Согласно ст. 8 Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере лицам, занимающим ответственные государственные должности, ежегодно оказывается материальная помощь в размере одной среднемесячной заработной платы. В случае отставки, отзыва или освобождения от должности лица, занимающего ответственную государственную должность, по причине совершения им виновного деяния выплаченная материальная помощь пересчитывается пропорционально периоду нахождения в должности в расчетном году.