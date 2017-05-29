Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
МИД РФ пообещал взаимный ответ на действия Эстонии
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15:59 (мск), источник: ТАСС

Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу

Лидеры России и Франции, как ожидается, обсудят вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы.

Источник: AFP 2017

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали в Версале свою первую встречу. Беседа проходит в узком составе. Перед этим состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования лидеров у входа в Версальский дворец, куда российский лидер прибыл из аэропорта Шарль де Голль. В церемонии встречи принимали участие почетный караул с оркестром.

Читайте также
В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж

Среди тем обсуждения — двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

После встречи в узком составе переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака в расширенном составе. Затем, как ожидается, президенты дадут совместную пресс-конференцию. Площадка для пресс-подхода лидеров обустроена в Галерее батальной живописи дворца.

Последнем пунктом версальской части программы визита Путина станет посещение вместе с Макроном во дворце Большой Трианон выставки, посвященной 300-летию поездки во Францию Петра I.

Кроме того, Путин приедет также в Париж, где посетит Российский духовно-культурный центр на набережной Бранли. Этот центр работает с октября прошлого года — тогда предполагалось, что в его открытии примут участие президенты двух стран, однако визит российского лидера в октябре во Францию был отменен из-за неготовности французской стороны участвовать в этом мероприятии на высшем уровне.

Комментарии
6
А Б
Макрон оказал большую честь ВВП, пригласив его во Францию и приняв с государственными почестями, предписываемыми протоколом. Ему наверняка было интересно увидеть человека, который своими действиями привёл свою страну и её население к той ситуации, в которой она сейчас находится.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Андреев
Мамаша Меркель за занавеской будет стоять.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А. Д.
АБ не обольщайся. Сейчас только ВВП оказывает большую честь всем гейропейским лидерам. Они американцам не нужны.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь