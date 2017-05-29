Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали в Версале свою первую встречу. Беседа проходит в узком составе. Перед этим состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования лидеров у входа в Версальский дворец, куда российский лидер прибыл из аэропорта Шарль де Голль. В церемонии встречи принимали участие почетный караул с оркестром.

Среди тем обсуждения — двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

После встречи в узком составе переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака в расширенном составе. Затем, как ожидается, президенты дадут совместную пресс-конференцию. Площадка для пресс-подхода лидеров обустроена в Галерее батальной живописи дворца.

Последнем пунктом версальской части программы визита Путина станет посещение вместе с Макроном во дворце Большой Трианон выставки, посвященной 300-летию поездки во Францию Петра I.