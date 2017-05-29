Центризбирком рассказал, кто хочет стать сенатором в Казахстане

Центральная избирательная комиссия РК во вторник рассмотрела итоги завершения этапа выдвижения кандидатов в депутаты сената. Всего за период с 28 апреля по 28 мая по республике выдвинуты 89 кандидатов в сенаторы. Для сравнения в 2014 году на очередных выборах в сенат были выдвинуты 88 кандидатов, а в 2011 году — 96.

В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Астане — девять человек, наименьшее в Восточно-Казахстанской области — четыре претендента. В ходе нынешних выборов в сенат отмечается увеличение числа воспользовавшихся правом на самовыдвижение — 82 кандидата (92,1%) (для сравнения, в 2014 году — 82,9%, в 2011 году 82,7%). При этом маслихатами выдвинуты семь кандидатов (7,9%).

Также, в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями в 2,6 раза выросла политическая активность женщин при выдвижении: среди выдвинутых кандидатов 13 женщин (в 2014 году — пять, в 2011 году — шесть), в том числе семь — от Астаны и Алматы.

Средний возраст кандидатов составляет 51,9 лет. Самому молодому кандидату 30 лет, наибольший возраст среди претендентов — 68 лет.

«По специальностям: 26 — инженеры, 21 — экономисты, 10 — педагоги, 10 — юристы, девять — работники агарной сферы, пятеро — врачи, двое — политологи, у шестерых другие специальности. (…) Среди кандидатов есть один пенсионер и один временно безработный», — сказал Анапин в ходе заседания ЦИК в понедельник.

Свои кандидатуры выдвинули четыре действующих сенатора. Среди выдвинутых: пять депутатов маслихатов, 35 работников коммерческих структур, 13 работников государственных организаций, предприятий и учреждений; 23 государственных служащих и семь представителей общественных организаций.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената, который продлится до 7 июня. В Центризбиркоме отметили, что выборная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством и находится на постоянном контроле комиссии.