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17:18 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк официально не подтверждает введение тысячегривневой банкноты — это гостайна

Национальный банк Украины сможет сообщить о введении в обращение нового номинала банкнот украинской гривни только после соответствующего решения правления, поскольку эта информация является государственной тайной.

Источник: Reuters

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя публикации в СМИ о том, что Нацбанк якобы планирует выпустить в обращение банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

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«НБУ постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, решение о выпуске банкнот новых номиналов зависит от многих факторов, включая размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.

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