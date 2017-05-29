Проблемы нестационарной торговли обсудят на совете при мэре Иркутска

Проблемы нестационарных торговых объектов столицы Приангарья обсудят на совете при мэре города. Заседание запланировано на 31 мая. Такое решение было принято по итогам встречи членов рабочей группы общественной организации предпринимателей Иркутской области И представителей департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, митинг из-за резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске прошел на площади 50-летия Октября 27 апреля. Мероприятие посетили почти 300 представителей малого бизнеса Приангарья. Собравшиеся требовали прекратить снос павильонов в областном центре, восстановить договоры аренды, которые были расторгнуты властями, прекратить «кошмарить бизнес».

Собравшиеся выступили с плакатами «Малый бизнес — кровь экономики», «Оставьте в покое малый бизнес, боритесь с контрафактом», «Малый бизнес — развитие Иркутска», «Не душите малый и средний бизнес», «Мы требуем равные условия с крупными торговыми сетями», «Онлайн кассы, нужны только их производителям» и другими.

Председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов заявил, что акция протеста — единственная возможность быть услышанными властями и отстоять свое право на бизнес.