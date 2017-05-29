Проблемы нестационарной торговли обсудят на совете при мэре Иркутска
Заседание состоится 31 мая.
Заседание состоится 31 мая.
Проблемы нестационарных торговых объектов столицы Приангарья обсудят на совете при мэре города. Заседание запланировано на 31 мая. Такое решение было принято по итогам встречи членов рабочей группы общественной организации предпринимателей Иркутской области И представителей департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, митинг
Собравшиеся выступили с плакатами «Малый бизнес — кровь экономики», «Оставьте в покое малый бизнес, боритесь с контрафактом», «Малый бизнес — развитие Иркутска», «Не душите малый и средний бизнес», «Мы требуем равные условия с крупными торговыми сетями», «Онлайн кассы, нужны только их производителям» и другими.
Председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов заявил, что акция протеста — единственная возможность быть услышанными властями и отстоять свое право на бизнес.