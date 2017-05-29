Лукашенко велел не жалеть средств на проведение парада ко Дню Независимости
Президент велел сделать парад ко Дню независимости впечатляющим и не жалеть для этого средств.
Президент велел сделать парад ко Дню независимости впечатляющим и не жалеть для этого средств.
Как сообщила
Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб.
По мнению президента, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.
Глава государства велел продемонстрировать на параде современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.
В частности, будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колонны. По окончании торжественного шествия часть военной техники планируется оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе.