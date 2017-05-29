Лукашенко велел не жалеть средств на проведение парада ко Дню Независимости

Как сообщила пресс-служба главы государства, новая концепция проведения парада ко Дню Независимости в Минске обсуждена на встрече у президента Беларуси Александра Лукашенко 29 мая.

Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб.

По мнению президента, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.

Глава государства велел продемонстрировать на параде современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.