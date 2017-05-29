Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Внешность сына Умы Турман поразила гостей фестиваля в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: Самбурская гневно ответила редакторам "Пусть говорят"
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
17:10 (мск), источник: УНИАН

Кабмин создаст рабочую группу для разработки проекта земельной реформы

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов, которая разработает концепцию первого этапа земельной реформы в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

«По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить правительственное постановление, которое исключит злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Согласно сообщению, существует несколько сценариев проведения земельной реформы в Украине, однако основной задачей правительства является выбор такой модели, которая будет учитывать интересы фермеров и способствовать развитию украинского села.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе открытие рынка земли позволит изменить тип украинской экономики с сырьевой на экономику с добавленной стоимостью.

Пресс-служба подчеркнула, что процесс открытия рынка в Украине должен происходить постепенно. Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут только граждане Украины — физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.

«На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц… Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса», — цитирует пресс-служба Гройсмана.

В сообщении отмечается, что участники совещания признали факт существования теневого рынка земли в стране. Так, по данным первого вице-премьер-министра Степана Кубива, в 2016 году на неконкурентной основе в пользование было передано 1,5 миллиона га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составляла всего 940 гривень. Зато на конкурсной основе в пользование было передано всего 42 тысячи га земель по значительно более высокой цене.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше чем через 5−7 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Обстрел боевиками Красногоровки: системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Путин и Макрон проводят свою первую встречу
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь