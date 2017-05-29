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17:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане создадут фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций

(Город Казань KZN.RU, 29 мая). В Татарстане будет создан Республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций. Указ № УП-447 подписал сегодня Президент РТ Рустам Минниханов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В документе отмечается, что фонд создается в целях «организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан».

Также указом утвержден состав совета республиканского фонда поддержки, который возглавил помощник Президента Татарстана Айрат Нурутдинов. В целях реализации указа Кабинету Министров РТ поручено принимать решения, необходимые для создания и ведения деятельности республиканского фонда поддержки, сообщается на портале Правительства РТ.

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