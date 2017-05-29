Двух депутатов Волгоградской облдумы вывели из состава фракции партии власти

В числе обвинений, приведших депутатов к исключению, — нарушения партийной дисциплины и саботаж при голосовании за законопроекты, по которым были выработаны фракционные решения.

Напомним, чуть раньше замечание за сотрудничество с представителями других фракций президиум регионального политсовета «ЕР» сделал депутату Владимиру Попову.

По словам Геннадия Мурылева, таким образом ему припомнили подписанный им запрос прокурору Волгоградской области Максиму Ершову, где Мурылев вместе с коллегами Поповым и представителями фракции коммунистов в облдуме Михаилом Таранцовым и Алексеем Буровым просили обязать губернатора Андрея Бочарова ежегодно отчитываться перед депутатами облдумы о положении региона.

Политолог Виталий Арьков полагает, что «чистки во фракции ЕР, скорее всего, связаны с боязнью руководства партии власти не удержать ситуацию в областном парламенте под контролем». Депутаты оппозиционной фракции КПРФ заметно более активны, чем представители «Единой России». Поэтому бюрократию «ЕР» пугает блокировка Попова, Мурылева и Свиридова с оппозиционными депутатами по важным законопроектам.