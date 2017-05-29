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17:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Двух депутатов Волгоградской облдумы вывели из состава фракции партии власти

29 мая фракция «Единой России» по рекомендации президиума регионального политсовета исключила из собственного состава депутатов Волгоградской областной Думы Геннадия Мурылева и Николая Свиридова, сообщает ВДТВ со ссылкой на представителей фракции.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В числе обвинений, приведших депутатов к исключению, — нарушения партийной дисциплины и саботаж при голосовании за законопроекты, по которым были выработаны фракционные решения.

Напомним, чуть раньше замечание за сотрудничество с представителями других фракций президиум регионального политсовета «ЕР» сделал депутату Владимиру Попову.

По словам Геннадия Мурылева, таким образом ему припомнили подписанный им запрос прокурору Волгоградской области Максиму Ершову, где Мурылев вместе с коллегами Поповым и представителями фракции коммунистов в облдуме Михаилом Таранцовым и Алексеем Буровым просили обязать губернатора Андрея Бочарова ежегодно отчитываться перед депутатами облдумы о положении региона.

Политолог Виталий Арьков полагает, что «чистки во фракции ЕР, скорее всего, связаны с боязнью руководства партии власти не удержать ситуацию в областном парламенте под контролем». Депутаты оппозиционной фракции КПРФ заметно более активны, чем представители «Единой России». Поэтому бюрократию «ЕР» пугает блокировка Попова, Мурылева и Свиридова с оппозиционными депутатами по важным законопроектам.

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