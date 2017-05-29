Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший
«Мы сейчас занимаемся подачей иска в один из международных судов. Вопрос очень тщательно изучается, поскольку он довольно непрост — надо учесть много разных нюансов. Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии», — заявил бывший
В декабре Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, которые на тот момент являлись гарантами соглашения