Мнение: место Киртоакэ займет социалист

Аналитик отмечает, что из политической игры были выведены единственные муниципальные советники, которые могли бы препятствовать социалистам — Геннадий Думански от ЛДПМ и Олег Онищенко от ПКРМ.

Кроме того, Волницкий не исключает возможности, что фракция коммунистов в определенный момент может поддержать попытку социалистов найти врио примара на определенный срок.

Вне игры оказалась самая многочисленная фракция либералов. Было бы нонсенсом и предательством, если бы они вступили в эту борьбу за должность врио генпримара, когда их коллега Дорин Киртоакэ не может исполнять свои обязанности, заявил аналитик в интервью для Europa Liberă.

Игорь Волницки также обратил внимание на то, что отмечается некое сближение между советниками от Европейской Народной Партии Молдовы и социалистами. Как минимум, в связи с созданием единого фронта против Дорина Киртоакэ.

«И вот все части этого пазла наводят нас на мысль, что именно социалисты являются теми, у кого больше всех шансов созвать КМС, и получить большинство голосов за назначение представителя ПСРМ на должность врио генпримара столицы», — подытожил Игорь Волницки.

Тем временем число необходимых подписей для проведения референдума по отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ превысило необходимое количество. Представители социалистов заверили общественность, сообщим что в ближайшее время выступят с дальнейшим планом действий.