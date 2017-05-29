Глава МИД Узбекистана назвал прорывным госвизит Мирзиёева в Казахстан

В частности глава МИД Узбекистана выступил с докладом о деятельности внешнеполитического ведомства в сфере развития внешнеэкономических связей, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий, развития туризма и укрепления международного имиджа РУ. Свое выступление Абдулазиз Камилов начал с показателей, которые были достигнуты за отчетный период.

«С сентября прошлого года по настоящее время организованы и проведены 12 визитов на высшем уровне. Прорывными стали государственные визиты Президента РУ в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай. По их итогам подписано 239 договоров и соглашений на сумму порядка $37,7 млрд», — отметил министр иностранных дел Узбекистана.

В целом, за истекшие 9 месяцев общее количество заключенных торгово-инвестиционных соглашений и контрактов составило свыше 320 на общую сумму порядка $44 млрд. В целях обеспечения их безусловной и полномасштабной реализации утверждены планы практических действий («дорожные карты») с 13 странами.

В плане расширения экспорта отечественных товаров загранучреждениями оказано содействие национальным компаниям в заключении контрактов на поставки плодоовощной и текстильной продукции, стройматериалов, автомобильной, сельскохозяйственной и электробытовой техники в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в открытии торговых домов узбекских предприятий в России, Казахстане, Украине, Пакистане, Афганистане и ряде других стран. При содействии дипкорпуса и представительств международных организаций, аккредитованных в Ташкенте, а также диппредставительств республики в прошлом году в Узбекистан привлечено на сумму свыше $240 млн зарубежных грантов и технического содействия.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжается работа по повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана за рубежом, формированию в среде иностранного бизнес-сообщества позитивного имиджа республики. С его слов, уже снят с повестки дня отношений Узбекистана с Международной организацией труда, а также США и рядом стран Европейского Союза вопрос о т.н. «детском труде».

Помимо этого, было утверждено соглашение о двусторонней торговле текстильными изделиями, которое дает возможность для экспорта узбекского текстиля не только в Европу, но и открывает эту сферу для зарубежных инвесторов. Наряду с этим А. Камилов затронул вопрос привлечения в Узбекистан массового туристического потока.

«Министерство работает над облегчением процедуры выдачи въездных виз для крупных и надежных зарубежных инвесторов, высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в отношении граждан 13 государств (Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Малайзии, Таиланда, Франции, Чехии, Швейцарии и Японии), посещающих Узбекистан с деловыми целями, действует упрощенный порядок выдачи виз. Прорабатывается возможность оформления многократных виз в упрощенном порядке бизнесменам из Турции и КНР», — добавил он.

Вместе с тем, в своем отчете министр указал на существование ряд проблемных вопросов.

«Несмотря на предпринимаемые усилия по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий в национальную экономику, работу Министерства иностранных дел и наших загранучреждений по продвижению экономических интересов страны за рубежом нельзя считать достаточной. За слабую организацию работы, проявленную пассивность и инертность в исполнении поручений руководства страны освобождены от занимаемой должности 7 послов. За проявленную безответственность и халатность при исполнении должностных обязанностей с начала года приказом министра строгий выговор получили три замминистра и два начальника управления», — резюмировал Абдулазиз Камилов.

В целях выявления основных причин сохраняющегося низкого уровня зарубежного инвестирования в экономику страны, министр сообщил, что МИД Узбекистана провел опрос среди экспертов престижных финансовых организаций, бизнесменов и зарубежных инвесторов.

По его итогам представители зарубежного бизнес-сообщества назвали ряд факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций в Узбекистан. Среди них: проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли; несовершенство банковско-кредитной системы; слабая защищенность прав инвесторов и недостаточно эффективная судебная система; административно-бюрократические барьеры. Многие зарубежные компании недовольны процедурой получения лицензий и разрешений при осуществлении деятельности; низкие инвестиционные рейтинги.

Для улучшения деятельности МИД и загранучреждений в сфере привлечения инвестиций и современных технологий, укрепления межведомственного взаимодействия, глава МИД РУ предложил принять ряд мер, среди которых — утверждение Стратегии внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 2017−2021 гг., оптимизация структуры дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных государствах и другие.