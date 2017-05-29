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18:00 (мск), источник: Volga News

Глава Самары потребовал активизировать работу по борьбе с незаконными автостоянками

В понедельник, 29 мая, в администрации Самары прошло еженедельное совещание, где о ситуации с незаконными автостоянками рассказал директор МП «Городской земельный центр» Алексей Слепнев.

По его словам, на сегодняшний день в городе выявлено 165 незаконных автостоянок. За два года работы центра легализовано 32 стоянки. В том числе 10 — за время пребывания в должности нынешнего руководителя.

Названные цифры вызвали недоумение у главы Самары Олега Фурсова: «Два года назад мы начали эту работу, 32 автостоянки легализовали, должно было остаться 268, а осталось 165. Куда остальные делись? И потом, 10 стоянок, которые вы зарегистрировали, скорее всего, это задел, который вам достался от прошлых руководителей. Почему такие темпы низкие? Мы такими темпами с вами еще очень долго будем так “бороться”. Какие у вас есть предложения, чтобы ускорить процесс?».

Попытка Алексея Слепнева углубиться в историю вопроса не вызвала энтузиазма у главы города. Он удивился и тому факту, что специалисты центра пытаются вести переговоры с владельцами незаконных автостоянок.

«Какие могут быть переговоры? Люди незаконно используют муниципальную землю, — подчеркнул Олег Фурсов, — Переговоры должны быть простыми. Либо мы все сносим, либо вам неделя времени на оформление автостоянки. Мы что у них, одолжения просим? Я не понимаю вашей позиции. Не можете найти собственника — бульдозер пригнали, снесли ограждения и вывезли эти вагончики».

Глава Самары еще раз напомнил, что задача центра — навести порядок в этой ситуации.

При этом он отметил, что все силовые структуры, в том числе и прокуратура, заинтересованы в этом и поддерживают городскую администрацию. Только нерасторопность сотрудников «Городского земельного центра», нежелание этим заниматься тормозит процесс.

«Не хватает собственных денег вашему предприятию — возьмите кредит. Закупите оборудование для автостоянок, вагончики, заборы и сдавайте в аренду. Даю вам месяц. Я жду прорывных вещей», — заявил глава города.

В заключение Олег Фурсов заявил, что предприятие создавалось специально для решения проблемы незаконных автостоянок. И если оно не будет справляться с работой и впредь, то будет ликвидировано, а его функции переданы профильным департаментам.

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