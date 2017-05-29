Денис Москвин задекларировал самый большой доход среди депутатов Госдумы РФ от Нижегородской области за 2016 год

Согласно информации, в собственности у Дениса Москвина находится квартира площадью 369,2 кв. м. В пользовании у него две квартиры (310,4 кв. м. и 66,4 кв. м.). Кроме того, на депутата оформлен автомобиль Mercedes-Benz ML350 4MATIC. Супруга Дениса Москвина зарегистрировала доход в 5 млн. рублей. Ей принадлежит земельный участок (1,201 тыс. кв. м.), дом (327 кв. м.), квартира (310,4 кв. м.) и парковочное место.

Член комитетa по энергетике Государственной Думы Наталья Назарова заработала за 2016 год 15,703 млн. рублей. Ей принадлежит квартира площадью 66,3 кв. м. Автомобилей на неё не зарегистрировано.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов зарегистрировал 10,384 млн. рублей дохода за 2016 год. На праве собственности ему принадлежат два земельных участка для ведения садоводства (по 370 кв. м. каждый), три квартиры (63,6 кв. м., 200,9 кв. м. и 80,1 кв. м.), два нежилых помещения (16,3 кв. м. и 16,8 кв. м.), два нежилых здания (74 кв. м. и 112,3 кв. м.), дом 209 кв. м., емельный участок под административное здание с прилегающей территорией (499 кв. м.), участок под ИЖС (1,854 тыс. кв. м.), два участка для сельскохозяйственного использования (119,325 тыс. кв. м. и 732 тыс. кв. м.) и участок промышленное производство минераловатных изделий (1,052 тыс. кв. м.) На него оформлены два автомобиля: BMW 320I XDRIVE GT и MiniCooper S ALL4; а также мотоцикл Ducati MONSTER 796 ABS. Супруга Владимира Панова задекларировала 25,34 тыс. рублей дохода.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов зарегистрировал доход в 2016 году в 8,825 млн. рублей. У него в собственности находятся два земельных участка для садоводства (700 кв. м. и 750 кв. м.), ½ дачного земельного участка площадью 955 кв. м. и ½ жилого дома площадью 282,6 кв. м., а также объект незавершённого строительства (313,6 кв. м.). В пользовании у депутата находятся лесной участок (4 тыс. кв. м.) на праве аренды и квартира 58,9 кв. м. Также он владеет двумя автомобилями: Lexus ES350 и Lexus RX350. Супруга Вячеслава Никонова задекларировала 3,312 млн. рублей дохода. Ей принадлежит квартира (83 кв. м.) и два нежилых помещения (101,1 кв. м. и 44 кв. м.).

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Вадим Булавинов заявил о 6,295 млн. рублей дохода в 2016 году. Ему принадлежит квартира площадью 125,4 кв. м. и машиноместо (общая долевая собственность). В пользовании у него квартира, полученная в наём на срок полномочий депутата Госдумы, площадью 175,7 кв. м. Кроме того, на него оформлены две моторных лодки и два автомобиля: Toyota Land Cruiser и УАЗ-390944.

Супруга депутата от Нижегородской области зарегистрировала доход в 9,985 тыс. рублей. Ей принадлежит нежилое здание (2018,4 кв. м.), три нежилых помещения (134,1 кв. м., 259 кв. м., 134,6 кв. м.), два земельных участка под личное подсобное хозяйство (2 тыс. кв. м. и 1,4 тыс. кв. м.), земельный участок под ИЖС (4,311 кв. м.), два жилых дома (697,7 кв. м. и 37,6 кв. м.) и квартира (64,7 кв. м.). Кроме того, на неё оформлены два автомобиля: Lexus LX 570 и Mercedes-Benz GLE 350 D.

Член комитета Госдумы по культуре Марат Сафин задекларировал доход в 4,54 млн. рублей за 2016 год. У него в собственности находятся два земельных участка под ИЖС (2,48 тыс. кв. м. и 2,49 тыс. кв. м.), квартира (173,9 кв. м.) и три машиноместа. В безвозмездном пользовании у депутата находится квартира площадью 74 кв. м. Кроме того, на него оформлены два автомобиля Land Rover Range Rover, а также автомобили Mercedes-Benz CL 600 и Porsche Cayenne Turbo.

Член комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов задекларировал 3,009 млн. рублей дохода в 2016 году. Ему принадлежит квартира (общая долевая собственность, 1/3) площадью 38,3, квартира площадью 161,4 кв. м. и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1,47 тыс. кв. м.). В пользовании у Артёма Кавинова находятся две квартиры (67 кв. м. и 60 кв. м.), которые идут в наём на срок полномочий депутата Госдумы, а также квартира в безвозмездном пользовании площадью 60,4 кв. м. На него оформлены два автомобиля: Tayota Land Cruiser 150 и УАЗ 31519. Супруга Артёма Кавинова задекларировала 1,38 млн. рублей. В собственности у неё только гараж площадью 16,2 кв. м. и автомобиль Tayota RAV 4.

Напомним, сенаторы от Нижегородской области за 2016 год заработали почти 9 млн. рублей.