Кабмин предложил легализовать тайные СИЗО Службы безопасности Украины

Согласно пояснительной записке, речь идет о легализации фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины.

Законопроект предусматривает, что свои следственные изоляторы могут иметь не только Государственная уголовно-исполнительная служба Украины и гауптвахта Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, но и СБУ.

В законопроекте «Права Службы безопасности Украины» предлагают прописать норму, согласно которой СБУ может задерживать лиц по основаниям, в порядке и на сроки, определенные Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях, другими законами Украины, и держать их, а также лиц, взятых под стражу, в специально отведенных для этого местах.

Кроме того, главе Службы безопасности и начальникам регионального органа СБУ или их заместителям предоставляют право проводить спецоперации с использованием свето-звуковых устройств отвлекающего действия, водометов, бронемашин.

Напомним, в прошлом году Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о «тайных тюрьмах» СБУ. Речь шла по меньшей мере о пяти людях, которые по состоянию на момент публикации материалов все еще находились в тайных местах лишения свободы. Отмечали, что это двое граждан РФ и двое украинцев из Харькова, личность пятого не установили.

По своей стороны, глава СБУ Василий Грицак заявил, что в СБУ нет «тайных тюрем», однако есть изоляторы временного содержания.