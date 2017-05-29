Глава Крыма вручил награды лучшим учителям и воспитателям республики

Глава Крыма Сергей Аксенов лично поздравил и вручил премии и сертификаты крымским педагогам, воспитателям и психологам, которые стали призерами республиканских отборов и финала пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы», передает пресс-служба главы РК.

«Крымские педагоги, на мой взгляд, самые сильные во всей России. Молодежь в Крыму хорошая и находится в надежных руках», — подчеркнул Аксёнов.

Так, он выдал награды призерам республиканских этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Воспитатель государственных учреждений», и «Педагог-психолог».

Глава Крыма также выразил мнение, что именно качественное образование и грамотная кадровая политика — важнейшие факторы, стимулирующие развитие региона.