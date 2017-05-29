Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Как избавиться от боли в спине: советы
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Известный 67-летний ведущий показал лицо после пластики - СМИ
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
19:40 (мск), источник: Publika.md

В столичной мэрии некому принимать решения

В столичной мэрии некому принимать решения. Некому выдавать разрешения на строительство и торговлю. Некому перечислять деньги. Так что учителя рискуют не получить зарплату за май и отпускные.

Источник: Publika.md

Минфин просит муниципальный совет срочно назначить уполномоченного распоряжаться бюджетом.

«Выплаты со счетов мэрии сейчас осуществлять невозможно. Мы предупредили муниципальный совет, что проблему нужно решить как можно скорее. Затягивать с этим нельзя».

На счетах мэрии заблокировано 42 млн леев, предназначенных на выплату зарплат педагогам и на путевки в детские лагеря. Еще 12 миллионов леев нужно срочно перечислить муниципальным предприятиям.

«Больше всего — шесть с половиной миллионов — запросил городской автобусный парк. Два миллиона нужно перечислить транспортному управлению», — сказала замглавы финансового управления Кишинева Валентина Вэздэуцан.

Не могут муниципальные власти покрывать и текущие расходы. Остановить придется и работу на нескольких стройплощадках.

«Речь идет о начатых проектах, которые финансируются из бюджета. Муниципальный совет должен собраться и найти выход из положения, следуя закону», — сказал пресс-секретарь мэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.

Но еще до этого суд должен отстранить от работы мэра, его заместителя и секретаря Муниципального совета.

«Отстранить их может только суд по запросу прокуроров. Пока же Дорин Киртоакэ и Нистор Грозаву остаются на своих постах, и назначить исполняющего обязанности нельзя», — отметил муниципальный советник НЕПМ Руслан Кодряну.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил для Публика ТВ, что запрос об отстранении мэра в суд направят по завершении расследования. Дорина Киртоакэ поместили под домашний арест на 30 суток. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Грозит ему до семи лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати
Путин: интересы России и Франции важнее политической конъюнктуры
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
СБУ обвинила «Яндекс.Украина» в передаче данных спецслужбам РФ
МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию
Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных
Последствия урагана в Москве: фото и видео
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь