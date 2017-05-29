Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Известный 67-летний ведущий показал лицо после пластики - СМИ
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
19:36 (мск), источник: Publika.md

Павел Филипп отреагировал на отставку либералов

Либералы уходят из правительства. В отставку подали глава минпросвета Корина Фусу, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега. Глава кабмина Павел Филип отметил, что деятельность правительства от этого не пострадает.

Источник: Publika.md
Читайте также
Все в сад: молдавские либералы покидают насиженные места

«Не вижу смысла комментировать ситуацию. Это политическое решение партии. К сожалению для всех членов правительства, такова реальность. Однако это не отразится негативно на работе кабмина. У нас ведутся переговоры с коллегами, а уже с завтрашнего дня мы предпримем конкретные шаги и вы увидите, что правительство функционирует и по-прежнему пользуется поддержкой парламентского большинства», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Вместе с министрами свои посты покидают и их заместители. Заявления подали директор Агентства по материальным ресурсам Николай Хынку и директор «Молдсильвы» Ион Чебану. Ждут заявления и от министра транспорта Юрия Киринчука, арестованного по обвинению в коррупции и отстраненного от работы.

Напомним, на прошлой неделе лидер Либеральной партии Михай Гимпу объявил, что формирование покидает правящую коалицию и переходит в оппозицию. Решение было принято после задержания Дорина Киртокэ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати
Путин: интересы России и Франции важнее политической конъюнктуры
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
СБУ обвинила «Яндекс.Украина» в передаче данных спецслужбам РФ
МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию
Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных
Последствия урагана в Москве: фото и видео
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь