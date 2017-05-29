МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию из-за антироссийских настроений

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», — заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД РФ также назвали «дезинформацией» заявление главы МИД Черногрии Серджана Дармановича о вмешательстве России во внутренние дела этой балканской страны.
«Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории», — заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о “государственном перевороте” и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующем цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Комментируя высказывания Дармановича о неэффективности российских инвестиций в Черногрию, Захарова отметила, что «министр забывает, что первопричинами негатива стали односторонние деструктивные шаги черногорского руководства, создание искусственных преград ведению честного бизнеса. К сожалению, государственные элиты в Черногории зачастую действуют не по закону».
«В таких условиях российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Ну, одного приятеля ограбили как-то в предгорье Анд, но это к политике отношения не имело. Там весь разношерстный отряд экскурсантов, индейцы пощипали. Ну... от этого не застрахован никто.
Раньше зато все у-лись, как они к нам хорошо относятся!))