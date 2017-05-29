МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию из-за антироссийских настроений

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», — заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ также назвали «дезинформацией» заявление главы МИД Черногрии Серджана Дармановича о вмешательстве России во внутренние дела этой балканской страны.

«Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории», — заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.