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18:46 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию из-за антироссийских настроений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — МИД РФ рекомендует россиянам «дважды подумать» перед поездкой в Черногорию в связи с негативными проявлениями в двусторонних отношениях.

Источник: РИА "Новости"
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«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», — заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ также назвали «дезинформацией» заявление главы МИД Черногрии Серджана Дармановича о вмешательстве России во внутренние дела этой балканской страны.

«Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории», — заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о “государственном перевороте” и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующем цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя высказывания Дармановича о неэффективности российских инвестиций в Черногрию, Захарова отметила, что «министр забывает, что первопричинами негатива стали односторонние деструктивные шаги черногорского руководства, создание искусственных преград ведению честного бизнеса. К сожалению, государственные элиты в Черногории зачастую действуют не по закону».

«В таких условиях российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Комментарии
11
А Б
Нагнетание антироссийской истерии в Черногории продолжается только в понимании МИД РФ. Такая формулировка, озвученная г-жой Захаровой, говорит только о том, что РФ недовольна волеизъявлением народа страны в лице его власти о вступлении в НАТО, что позволит Черногории обеспечить свою безопасность от внешних угроз. Представляется весьма маловероятным то, что руководство страны либо её народ станет проявлять по отношению к туристам из РФ какие-либо враждебные намерения. Поэтому подобное предупреждение россиян со стороны МИД РФ является ни чем иным, как нагнетанием античерногорской истерии.
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Леонид Барковский
Максим, Вы не поверите, но не только я сам, но и все мои знакомые, никогда (от слова "совсем") не сталкивались в зарубежных поездках с агрессией со стороны местных жителей, вызванных политикой России. Не говоря о том, чтобы за что-то оправдываться.
Ну, одного приятеля ограбили как-то в предгорье Анд, но это к политике отношения не имело. Там весь разношерстный отряд экскурсантов, индейцы пощипали. Ну... от этого не застрахован никто.
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Алексей Осипов
Вот Вам и истинное лицо братушек!)))
Раньше зато все у-лись, как они к нам хорошо относятся!))
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