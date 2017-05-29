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19:32 (мск), источник: Sputnik.md

Все в сад: молдавские либералы покидают насиженные места

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Вице-премьер, министры, их замы, также ряд руководителей государственных структур от Либеральной партии Молдовы подали в понедельник заявления об отставке, сообщили в госканцелярии правительства республики.

Источник: Sputnik.md

Ранее глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. Он подчеркнул, что все министры и их заместители, представители партии, подадут в понедельник заявления об отставке. Либералов в правительстве представляют вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

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Как сообщили в госканцелярии, на данный момент поступило четыре заявления об отставке из министерства просвещения — от министра Корины Фусу и трех вице-министров Кристины Боаге, Елены Черней и Василе Марина, а также три заявления из министерства окружающей среды — от министра Валериу Мунтяну и двух вице-министров Игоря Талмазана и Виктора Моргоча.

В ведомстве отметили, что также заявления об отставке подали глава агентства материальных резервов Николае Хынгу, руководитель агентства интеллектуальной собственности Октавиан Апостол, глава агентства «Молдсилва’Ион Чебан и его зам Николай Пашковски.

«В отставку подал и вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега», — сообщили в госканцелярии.

Премьер-министр Павел Филип заявил журналистам, что решение по поводу отставок будет принято во вторник. «Думаю, завтра мы уже предпримем конкретные меры. И будет видно, что правительство полностью функционально, и оно продолжает пользоваться поддержкой парламентского большинства», — отметил Филип.

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