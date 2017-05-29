Все в сад: молдавские либералы покидают насиженные места
КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik.
КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik.
Ранее глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. Он подчеркнул, что все министры и их заместители, представители партии, подадут в понедельник заявления об отставке. Либералов в правительстве представляют
Как сообщили в госканцелярии, на данный момент поступило четыре заявления об отставке из министерства просвещения — от министра Корины Фусу и трех
В ведомстве отметили, что также заявления об отставке подали глава агентства материальных резервов Николае Хынгу, руководитель агентства интеллектуальной собственности Октавиан Апостол, глава агентства «Молдсилва’Ион Чебан и его зам Николай Пашковски.
«В отставку подал и