Все в сад: молдавские либералы покидают насиженные места

Ранее глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. Он подчеркнул, что все министры и их заместители, представители партии, подадут в понедельник заявления об отставке. Либералов в правительстве представляют вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Еще ТРИ отставки на уровне правительства!

Как сообщили в госканцелярии, на данный момент поступило четыре заявления об отставке из министерства просвещения — от министра Корины Фусу и трех вице-министров Кристины Боаге, Елены Черней и Василе Марина, а также три заявления из министерства окружающей среды — от министра Валериу Мунтяну и двух вице-министров Игоря Талмазана и Виктора Моргоча.

В ведомстве отметили, что также заявления об отставке подали глава агентства материальных резервов Николае Хынгу, руководитель агентства интеллектуальной собственности Октавиан Апостол, глава агентства «Молдсилва’Ион Чебан и его зам Николай Пашковски.

«В отставку подал и вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега», — сообщили в госканцелярии.