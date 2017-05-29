Протест у завода по производству спирта устроили жильцы домов на Мунчештской

Жалуются люди на неприятный запах. К администрации завода они обратились с требованием решить проблему. Неудобства доставляет местным жителям и запах, идущий с очистных сооружений.

«Очень сильный и неприятный запах, особенно утром чувствуется, как раз, когда дети идут в школу».

«Беспокоит не только запах, идущий с этого предприятия, но и с очистных сооружений».

К протестующим вышел директор завода. Он решил урегулировать вопрос мирным путём и пригласил манифестантов на экскурсию, но они отказались. А наша съёмочная группа приглашение приняла. Директор предприятия Константин Цуркан отметил, что в последние годы в модернизацию технологий вложили огромные средства.

«Мы вложили почти 100 тысяч евро, чтобы на 80% снизить интенсивность запаха», — сказал директор завода Константин Цуркан.

До конца года руководство завода намерено улучшить производственный процесс.

«Мы понимаем, что запах может раздражать, но мы делаем всё возможное, чтобы решить вопрос. Это запах жареного зерна. До конца года планируем снизить уровень испарений на 95%, — сказал директор завода Константин Цуркан. — За соблюдением технологического процесса внимательно следят в лаборатории завода. Мы установили несколько фильтров, которые задерживают осадок. Так мы определяем уровень загрязнения».

Ранее экологи предположили, что неприятный запах исходит от соседней свалки и очистных сооружений.

«На территории предприятия и рядом с ним, запах, о котором пишут в прессе, не чувствуется. Думаю, источник совсем другой. Там есть несанкционированные свалки, кроме того, ещё один источник загрязнения воздуха — станция биологической очистки», — отметил эколог Владимир Граба.

В прошлом году завод по производству этилового спирта перечислил в госбюджет более 20 млн евро.