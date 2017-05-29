Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Макрон рассказал о своем отношении к Путину и России
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: телеведущий Богданов поразил Канны лицом после пластики
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
18:23 (мск), источник: РБК - Украина

«Яндекс» собирал и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, — СБУ

По результатам санкционированных обысков в киевском и одесском офисах компании «Яндекс. Украина» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что компания незаконно собирала и передавала в Россию персональные данные украинских граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места нахождения, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях», — говорится в сообщении СБУ.

Читайте также
СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе

Кроме того, сотрудники спецслужбы установили, что среди граждан, чьи персональные данные передавались в РФ, есть правоохранители, военнослужащие, участники антитеррористической операции (АТО) и чиновники.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления», — сказано в сообщении СБУ.

По данным СБУ, информация передавалась спецслужбам РФ для «планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций», которые ставят под угрозу суверенитет Украины.

Сообщается, что документацию и серверное оборудование, изъятое во время обысков, направят на экспертизу. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подтвердила обыски в офисах «Яндекс. Украина» по делу о государственной измене.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати
Путин и Макрон завершили длившиеся почти три часа переговоры
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ обвинила «Яндекс.Украина» в передаче данных спецслужбам РФ
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных
Последствия урагана в Москве: фото и видео
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь