«Яндекс» собирал и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, — СБУ

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места нахождения, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях», — говорится в сообщении СБУ.

СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе

Кроме того, сотрудники спецслужбы установили, что среди граждан, чьи персональные данные передавались в РФ, есть правоохранители, военнослужащие, участники антитеррористической операции (АТО) и чиновники.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления», — сказано в сообщении СБУ.

По данным СБУ, информация передавалась спецслужбам РФ для «планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций», которые ставят под угрозу суверенитет Украины.

Сообщается, что документацию и серверное оборудование, изъятое во время обысков, направят на экспертизу. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подтвердила обыски в офисах «Яндекс. Украина» по делу о государственной измене.