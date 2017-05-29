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18:36 (мск), источник: ТАСС

Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа

Лидеры России и Франции обсудили двусторонние вопросы, а также международные проблемы — урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию в Ливии и на Корейском полуострове, а также отношения РФ с ЕС.

Источник: AFP 2017

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон завершили переговоры.

Беседа лидеров продолжались 2 часа 45 минут.
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Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.

Среди тем обсуждения — двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе — урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

По окончании переговоров лидеры вышли на совместную пресс-конференцию. Площадка для пресс-подхода лидеров обустроена в Галерее батальной живописи дворца.

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