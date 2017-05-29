Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа

Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу

Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.

Среди тем обсуждения — двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе — урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.