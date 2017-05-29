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19:11 (мск), источник: ТАСС

Путин: интересы РФ и Франции важнее текущей политической конъюнктуры

Как заявил президент РФ, стороны видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем.

Источник: AFP 2017

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что фундаментальные интересы Москвы и Парижа важнее текущей политической конъюнктуры.

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«Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Российский лидер напомнил, что за последние годы ни одна французская компания из почти 500 не покинула российский рынок. По его словам, прямые французские инвестиции в экономику РФ увеличились в 2016 году на $2,5 млрд, а товарооборот двух стран вырос на 14%. За первый квартал этого года товарооборот вырос уже более, чем на 23%.

Путин добавил, что обсуждалось также гуманитарное взаимодействие, необходимость наращивать молодежные обмены. Глава государства обратил внимание на то, что в окружении Макрона немало сотрудников знают русский язык. «Это настраивает на позитивный лад, — отметил президент РФ. — Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес».

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Россия и Франция видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем, заявил Путин.

«Восстанавливается товарооборот, мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня и, как мне кажется, мы их видим, мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, есть ли что отметить позитивное в российско-французских отношениях, российский лидер обратил внимание, что его визит приурочен к 300-летию поездки во Францию Петра Первого. «Эта поездка была значимым событием в наших двусторонних отношениях — как же нечего отмечать? Вот, 300-летие поездки отмечаем; было бы желание что-нибудь отметить, а если желание есть, мы всегда найдем — что», — с улыбкой сказал президент РФ.

О мнимом вмешательстве РФ в выборы во Франции

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Россия не вмешивалась в выборы в какой-либо стране, предмета для обсуждения по данной теме не существует, заявил президент РФ.

«Что касается мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент (Франции) никакого интереса к этому не проявил. Ну, а с моей стороны — что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, поднималась ли на встрече президентов тема обвинений в адрес РФ в попытках вмешаться в процесс президентских выборов во Франции.

Совместное решение проблем терроризма

Президент России заявил, что Москва и Париж полны решимости искать совместные решения проблемам Сирии, Украины, ракетной программы КНДР, а также терроризма. «(На прошедших сегодня переговорах Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон) Говорили об украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы, разумеется, не обошли вниманием и такую сложную и опасную, на мой взгляд, ситуацию, как ситуация с ядерной проблемой в Северной Корее и с северокорейской ракетной программой, — заявил российский лидер. — Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам — разумеется, таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а улучшали ее».

Комментарии
2
А Б
Слова о том, что стороны видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем, являются всего лишь дипломатической формулировкой того, что стороны обменялись мнениями по интересующим их вопросам, но к взаимному пониманию по ним не пришли. Всё остальное лишь призвано как-то отвлечь внимание от ситуации взаимного непонимания.
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Ольга Лысенко
Впереди то выборы в Германии. Чего только не наговоришь.
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