Путин: интересы РФ и Франции важнее текущей политической конъюнктуры
Как заявил президент РФ, стороны видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем.
Как заявил президент РФ, стороны видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем.
ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что фундаментальные интересы Москвы и Парижа важнее текущей политической конъюнктуры.
«Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры», — заявил он на
Российский лидер напомнил, что за последние годы ни одна французская компания из почти 500 не покинула российский рынок. По его словам, прямые французские инвестиции в экономику РФ увеличились в 2016 году на $2,5 млрд, а товарооборот двух стран вырос на 14%. За первый квартал этого года товарооборот вырос уже более, чем на 23%.
Путин добавил, что обсуждалось также гуманитарное взаимодействие, необходимость наращивать молодежные обмены. Глава государства обратил внимание на то, что в окружении Макрона немало сотрудников знают русский язык. «Это настраивает на позитивный лад, — отметил президент РФ. — Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес».
Россия и Франция видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем, заявил Путин.
«Восстанавливается товарооборот, мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня и, как мне кажется, мы их видим, мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, есть ли что отметить позитивное в
О мнимом вмешательстве РФ в выборы во Франции
«Что касается мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент (Франции) никакого интереса к этому не проявил. Ну, а с моей стороны — что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, поднималась ли на встрече президентов тема обвинений в адрес РФ в попытках вмешаться в процесс президентских выборов во Франции.
Совместное решение проблем терроризма
Президент России заявил, что Москва и Париж полны решимости искать совместные решения проблемам Сирии, Украины, ракетной программы КНДР, а также терроризма. «(На прошедших сегодня переговорах Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон) Говорили об украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы, разумеется, не обошли вниманием и такую сложную и опасную, на мой взгляд, ситуацию, как ситуация с ядерной проблемой в Северной Корее и с северокорейской ракетной программой, — заявил российский лидер. — Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам — разумеется, таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а улучшали ее».