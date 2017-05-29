Путин сообщил подробности разговора с Макроном
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмануэль Макрон в ходе переговоров обсудили ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмануэль Макрон в ходе переговоров обсудили ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с
«Не обошли стороной и такую сложную и очень опасную, на мой взгляд, ситуацию как ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с
В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее
Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.