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19:09 (мск), источник: Publika.md

Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдове

Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов.

Источник: Publika.md

Информацию для PUBLIKA TV подтвердила пресс-секретарь внешнедипломатического ведомства Анна Самсон.

Пока не известно, кого именно коснулись санкции.

В посольстве Российской Федерации комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что рабочий день уже закончился.

Напомним, в начале марта спикер и премьер объявили об отмене всех официальных командировок в Россию, где последние несколько месяцев задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. В Москву направили ноту с требованием прекратить преследование.

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