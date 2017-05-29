Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдове
Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов.
Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов.
Информацию для PUBLIKA TV подтвердила
Пока не известно, кого именно коснулись санкции.
В посольстве Российской Федерации комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что рабочий день уже закончился.
Напомним, в начале марта спикер и премьер объявили об отмене всех официальных командировок в Россию, где последние несколько месяцев задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. В Москву направили ноту с требованием прекратить преследование.