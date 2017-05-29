В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата

Источник: Reuters

«Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.

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Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.

Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже. Фарит Мухаметшин Посол России в Молдавии