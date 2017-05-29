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19:27 (мск), источник: РИА Новости

В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщил Publika.

Источник: Reuters

«Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.

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Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.

Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже.
Фарит Мухаметшин
Посол России в Молдавии

На известие о высылке дипломатов уже отреагировал президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал эти действия правительства республики «возмутительным актом». По его словам, кабинет министров настаивает, чтобы россияне покинули страну в течение 72 часов.

Комментарии
11
А Б
Нужно отдать должное политическому чутью президента Молдавии Додону, который проявил, с одной стороны, знак приверженности политике РФ, приехав в Москву 9 мая, а с другой демонстрирует верность позиции ЕС, куда стремится Молдавия, поскольку весьма маловероятно, что президент страны не мог не знать о решении МИД своей страны выдворить дипломатов РФ.
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алексей кириллович
опять бешенные потери в деньгах у молдован. 15 минут назад запрет на ввоз всей продукции из молдовы
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Д НТ
Потому что они российские ДИПЛОМАТЫ, а не господа полиэтиленовые пакеты иностранные)))
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