В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщил Publika.
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщил Publika.
«Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов», — говорится в сообщении со ссылкой на
Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.
Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже.
На известие о высылке дипломатов уже отреагировал президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал эти действия правительства республики «возмутительным актом». По его словам, кабинет министров настаивает, чтобы россияне покинули страну в течение 72 часов.