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20:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Суд над Януковичем: допросят Авакова, Турчинова и Яценюка

Прокуратура не намерена допрашивать в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко в судебном процессе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, но допросит секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка, которые были допрошены ранее в ходе досудебного следствия.

Источник: Telegraf.com.ua

«Сторона обвинения господина президента не планирует вызывать на допрос в суд, потому что в этом нет процессуальной необходимости для установления вины Виктора Януковича в этом деле», — сказал журналистам в понедельник вечером в Киеве прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, комментируя намерения адвокатов В. Януковича вызвать в суд П. Порошенко.

При этом прокурор отметил, что во время досудебного следствия были допрошены А. Турчинов, А. Аваков и А. Яценюк и они будут вызваны на допрос по делу в качестве свидетелей.

Кроме того, на вопрос, считает ли он необходимым личное участие в данном судебном процессе генпрокурора Украины Юрия Луценко, прокурор сказал: «Что касается участия генпрокурора Юрия Луценко, то такой необходимости я не вижу. У него есть такое право, но это не обязанность, о чем говорил адвокат.

Р. Кравченко добавил, что он, как старший группы прокуроров в обвинении по этому делу, утверждает, что на этом судебном процессе присутствуют двое профессиональных прокуроров, которые способны доказать вину В. Януковича.

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