Глава Воронежской области проконтролирует достоверность сведений о доходах депутатов

Губернатор Воронежской области будет контролировать достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и имуществе людей, претендующих на замещение муниципальных должностей. Алексей Гордеев обсудил закон с главой управления по профилактике коррупционных правонарушений облправительства Анатолием Акименко в понедельник, 29 мая.

Депутаты облдумы одобрили соответствующий закон в четверг, 25 мая. Документ предполагает, что данные декларации о доходах, расходах и имуществе будет принимать орган по профилактике коррупционных правонарушений правительства. При необходимости губернатор имеет право назначать проверку представленных сведений о муниципальных депутатах всех уровней. В Воронежской области их около 5,5 тыс. человек.