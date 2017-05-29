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21:42 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ пообещали жестко ответить на высылку дипломатов из Молдавии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Высылка российских дипломатов из Молдавии является ударом по силам во главе с президентом страны Игорем Додоном, выступающим за нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пообещав жесткий ответ со стороны Москвы.

Источник: AP 2017

«Это — грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», — сказал он в понедельник «Интерфаксу».

Ответ, конечно, последует, он будет достаточно жестким. Но о формах и параметрах этого ответа мы будем думать.
Григорий Карасин
Замглавы МИД РФ
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Как сообщалось, в понедельник пять дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов. Причины и имена дипломатов не сообщаются.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал «возмутительными» действия правительства, которое потребовало выслать дипломатов. Он считает, что правящая в Молдавии проевропейская коалиция «раздражена успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решила пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений».

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