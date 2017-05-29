В МИД РФ пообещали жестко ответить на высылку дипломатов из Молдавии

«Это — грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», — сказал он в понедельник «Интерфаксу».

Ответ, конечно, последует, он будет достаточно жестким. Но о формах и параметрах этого ответа мы будем думать.

Как сообщалось, в понедельник пять дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов. Причины и имена дипломатов не сообщаются.