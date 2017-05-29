Реакция Москвы на объявление российских дипломатов персонами нон грата

Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

«Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует», — сказал Карасин.

Как отметил замглавы МИД РФ, «в любом случае мы рассматриваем это как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон».