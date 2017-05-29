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21:40 (мск), источник: Publika.md

Реакция Москвы на объявление российских дипломатов персонами нон грата

Москва адекватно ответит на действия Кишинева по высылке пяти российских дипломатов из страны, в России рассматривают эти шаги, как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Источник: Publika.md
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Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

«Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует», — сказал Карасин.

Как отметил замглавы МИД РФ, «в любом случае мы рассматриваем это как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон».

«Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию», — добавил высокопоставленный российский дипломат, сообщает РИА Новости.

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