В Москве арестован предполагаемый сообщник экс-губернатора Михаила Юревича

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Ему вменяют получение от предпринимателей взяток на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие считает, что с января 2011 по январь 2014 года Юревич якобы и получил эти деньги от бизнесменов. Взамен от него ожидались помощь и общее покровительство.

В Москве уже задержан директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной думы Андрей Чуркин. Ему вменяют посредничество. По ходатайству следствия Чуркин заключён в СИЗО.