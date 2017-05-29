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22:11 (мск), источник: ИА REGNUM

В Москве арестован предполагаемый сообщник экс-губернатора Михаила Юревича

Юревичу вменяют получение взяток от предпринимателей на общую сумму порядка 3,4 млрд рублей.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Ему вменяют получение от предпринимателей взяток на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие считает, что с января 2011 по январь 2014 года Юревич якобы и получил эти деньги от бизнесменов. Взамен от него ожидались помощь и общее покровительство.

В Москве уже задержан директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной думы Андрей Чуркин. Ему вменяют посредничество. По ходатайству следствия Чуркин заключён в СИЗО.

Как ранее сообщало РЕ, сам Михаил Юревич сейчас находится за границей. Ранее в отношении него было возбуждено дело по факту получения взятки и подстрекательства к клевете. Следователи Екатеринбурга трижды вызывали его на допрос, но он так и не прилетел. 24 мая Свердловский областной суд вынес решение о заочном аресте Юревича. Также экс-губернатор объявлен в международный розыск.

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