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11:00 (мск), источник: Калининград.Ru

На севере Калининграда появится «украинский» квартал

Несколько улиц в северной части Калининграда получат украинские наименования. Такое решение приняли члены топонимической комиссии на заседании в понедельник, 29 мая.

Источник: Калининград.Ru

В районе улицы Украинской появятся переулки Украинский и Миргородский, а также улица Миргородская. На комиссии также обсуждались названия Переяславская и Сорочинская, однако их отклонили.

«Не нужно сильно в политику углубляться. Украинская тема тут вполне уместна. Гоголь и русский, и украинский писатель», — пояснил выбор член комиссии Александр Попадьин.

Вариант с названием «Сорочинская» забраковал глава комиссии Артур Крупин. Чиновник отметил, что это слово ассоциируется у него с нижним бельём. Кроме того, такой топоним малопонятен для молодого поколения.

Теперь решение топонимической комиссии должны утвердить депутаты городского совета.

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