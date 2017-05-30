На севере Калининграда появится «украинский» квартал
Несколько улиц в северной части Калининграда получат украинские наименования. Такое решение приняли члены топонимической комиссии на заседании в понедельник, 29 мая.
Несколько улиц в северной части Калининграда получат украинские наименования. Такое решение приняли члены топонимической комиссии на заседании в понедельник, 29 мая.
В районе улицы Украинской появятся переулки Украинский и Миргородский, а также улица Миргородская. На комиссии также обсуждались названия Переяславская и Сорочинская, однако их отклонили.
«Не нужно сильно в политику углубляться. Украинская тема тут вполне уместна. Гоголь и русский, и украинский писатель», — пояснил выбор член комиссии Александр Попадьин.
Вариант с названием «Сорочинская» забраковал глава комиссии Артур Крупин. Чиновник отметил, что это слово ассоциируется у него с нижним бельём. Кроме того, такой топоним малопонятен для молодого поколения.
Теперь решение топонимической комиссии должны утвердить депутаты городского совета.