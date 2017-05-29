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23:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Яндекс» выступил с официальным заявлением по поводу обысков СБУ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Российская интернет-компания «Яндекс» отвергает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ни у сотрудников, ни руководства компании «Яндекс. Украина» нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении «Яндекса».

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«Яндекс» собирал и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, — СБУ

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье «государственная измена». По их итогам стало известно, что СБУ подозревает руководство компании «Яндекс. Украина» в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. Ведомство утверждает, что информация передавалась специальным службам РФ «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».

Сейчас «Яндекс» консультируется с юристами и будет предпринимать необходимые юридические действия для защиты своей команды. «Для нас сейчас это самый важный приоритет», — говорится в заявлении «Яндекса».

«Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО “Яндекс. Украина” обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Никакой передачи данных, в которой обвиняют “Яндекс”, не было… Ни у сотрудников “Яндекс. Украины”, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей “Яндекса”», — заявляет интернет-компания.

В «Яндексе» подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является «наивысшим приоритетом». «В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — отмечает компания.

«Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным», — добавили в «Яндексе».

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний «Яндекс» и «Лаборатория Касперского».

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