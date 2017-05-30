Минюст разработал законопроект о статусе самозанятых граждан
Законодательное определение понятия «самозанятые граждане» необходимо для обеспечения защиты прав таких лиц и предоставления им льгот.
Законодательное определение понятия «самозанятые граждане» необходимо для обеспечения защиты прав таких лиц и предоставления им льгот.
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах в РФ, об этом сообщается на сайте ведомства.
По поручению первого
Самозанятыми является большое количество экономически активных граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (например, репетиторы, сиделки, няни).
Законодательное закрепление критериев определения понятия «самозанятые граждане» необходимо для обеспечения защиты прав таких граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления им льгот, подчеркнули в Минюсте.
Президент России Владимир Путин ранее говорил о необходимости улучшения условий для ведения бизнеса в стране. В частности, он предложил в течение 2017 года определить статус самозанятых граждан.