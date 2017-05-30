Москва готова к переговорам с Вашингтоном по Украине
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Известиям» о намерениях активизировать диалог с США по урегулированию в Донбассе.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Известиям» о намерениях активизировать диалог с США по урегулированию в Донбассе.
Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины. Как рассказал «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, РФ ожидает, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме. Только после того, как будет назначен преемник Виктории Нуланд, которая занималась Украиной при Бараке Обаме, возможно предметное обсуждение украинского урегулирования с Америкой.
Между тем, как сообщают источники «Известий» в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым. По словам экспертов и политиков США, американский президент Дональд Трамп готов к компромиссам по Украине взамен на уступки со стороны России в других вопросах.
Однако, как рассказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, всё упирается в нежелание Киева им следовать.
— Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на
Он подчеркнул, что политика шантажа санкциями в случае с Россией не сработает. Однако Москва готова к предметному разговору с американской стороной «на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему». И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию.
Газета The Washington Post ранее сообщила, что Вашингтон намерен «перезапустить диалог с РФ по Украине», а идея лично курируется госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Дональд Трамп, который еще во время предвыборной кампании давал понять, что Украина не будет при нем в приоритете американской внешней политики, видимо, решил отвести Киеву роль разменной монеты. Республиканец много раз намекал, что Сирия, КНДР, иранская проблема и некоторые другие вопросы куда больше затрагивают национальную безопасность США, нежели Украина. И это то, чем вполне можно «пожертвовать» в отношениях с Москвой.
Киевские проблемы для Америки — момент идеологический, а для бизнесмена Трампа практика всегда была важнее теории. Поэтому если и искать компромиссы с Москвой, то на Украине, считают в Белом доме. Об этом «Известиям» сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом важно, что в Москве не считают, будто «двойка» могла бы заменить «четверку». «Нормандский формат» был и остается главным каналом украинского урегулирования. И выполнение Минских договоренностей полностью находится под «нормандским» патронатом.
— Если американцы пытаются войти в украинское досье исключительно как адвокат Киева с заведомо сформированной задачей и пониманием ситуации, то вряд ли в этом есть большой смысл. Если же у Вашингтона есть желание поглубже разобраться в ситуации, услышать аргументы России, которые до этого игнорировались, и выработать
В любом случае намерения Вашингтона обсуждать с Москвой Украину — хороший знак. Прагматичный взгляд новой администрации США на большинство мировых проблем вселяет надежду, что российская позиция будет не просто выслушана, а услышана.
Вероятно, конструктивный подход дал бы толчок выполнению «Минска-2» и даже вдохнул бы новую жизнь в забуксовавший «нормандский формат».