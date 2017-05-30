Шкиряк: Для преступников есть вертолеты, точно не маршрутки

— Вертолеты будут летать, для этого они должны работать. Преступников будут задерживать, и доставлять в Генеральную прокуратуру их будут точно не на маршрутках, — сказал Шкиряк в эфире Свободы слова на ICTV.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вся спецоперация, включая использование вертолетов, обошлась государству в 330 000 гривен.

Как известно, 24 мая полиция провела 454 обыска на территории 15 областей и задержала 23-х бывших налоговиков и работников ГФС.