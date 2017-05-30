Шкиряк: Для преступников есть вертолеты, точно не маршрутки
Советник главы МВД Зоран Шкиряк считает оправданным использование вертолетов для задержания преступников.
Советник главы МВД Зоран Шкиряк считает оправданным использование вертолетов для задержания преступников.
— Вертолеты будут летать, для этого они должны работать. Преступников будут задерживать, и доставлять в Генеральную прокуратуру их будут точно не на маршрутках, — сказал Шкиряк в эфире Свободы слова на ICTV.
Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вся спецоперация, включая использование вертолетов, обошлась государству в 330 000 гривен.
Как известно, 24 мая полиция провела 454 обыска на территории 15 областей и задержала 23-х бывших налоговиков и работников ГФС.